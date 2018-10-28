Van'da kaza yapan araçtakiler kavga etti: 4 yaralı

Van'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ve sonrasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Van'dan Gürpınar ilçesine giden Halil Taşer'in yönetimindeki 27 BCP 77 plakalı otomobille Şaban Keskin'in kullandığı 34 JT 4403 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Keskin'in aracındaki Esma, Selime ve Sedife Keskin yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çevredekilerin yardımları sonucu çıkarıldı.
Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavga, olay yerine gelen jandarma ekibinin müdahalesiyle son buldu.
Kavgada Halil Taşer'in kullandığı araçtaki Reşit Çaka da yaralandı
Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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