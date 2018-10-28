HABER

Van'da kaza yapan araçtakiler kavga etti: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

Van'da kaza yapan araçtakiler kavga etti: 4 yaralı

Van'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ve sonrasındaki kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Van'dan Gürpınar ilçesine giden Halil Taşer'in yönetimindeki 27 BCP 77 plakalı otomobille Şaban Keskin'in kullandığı 34 JT 4403 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Keskin'in aracındaki Esma, Selime ve Sedife Keskin yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çevredekilerin yardımları sonucu çıkarıldı.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavga, olay yerine gelen jandarma ekibinin müdahalesiyle son buldu.

Kavgada Halil Taşer'in kullandığı araçtaki Reşit Çaka da yaralandı

Yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bakan Yardımcısı 2 askerin şehit olduğu bölgede inceleme yaptıBakan Yardımcısı 2 askerin şehit olduğu bölgede inceleme yaptı
2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gürpınarda trafik kazası Kurubaş van gürpınar yolu vanda trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

2 askerimizin donarak şehit olduğu bölgede inceleme: Ölmek var dönmek yok

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

29 Ekim mesajları 2018 (kısa ve resimli): Cumhuriyet'in 95. yılı için en güzel mesajlar ve Atatürk'ün sözleri

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.