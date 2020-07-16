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Van’da Keşif Uçağı Düştü

16.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Van ve Hakkâri arasında keşif uçuşu yapan ait uçak, Artos Dağı’na çarparak düştü. Olayda 2’si polis, 5’i teknik personel 7 kişi yaşamını yitirdi

Van’da Keşif Uçağı Düştü

Van ve Hakkâri arasında keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait uçak, Artos Dağı’na çarparak düştü. Olayda 2’si polis, 5’i teknik personel 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. Keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan insanlı keşif uçağı, dün akşam saatlerinde Van Ferit Melen Havaalanı’ndan havalandı. Van ve Hakkâri arasında keşif uçuşu yapan uçakla bir süre sonra irtibat kesildi. Yapılan ilk araştırmada, uçağın düştüğü belirlendi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, uçağın Artos Dağı’nın 2 bin 200 metre yükseklikteki kesimine çarparak düştüğünü belirledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda 2 polis ve 5 teknik personelin yaşamını yitirdiğini belirterek “Van-Hakkâri görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız, maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır... Uçak içerisinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 emniyet mensubumuz şehit oldu... Milletimizin başı sağ olsun...” dedi.

Daha sonra Van’a giden İçişleri Bakanı Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada “Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize, böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir denildi. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’la kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi de uçağın düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine sabaha karşı 03.00 sıralarında ulaştı. Enkazın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalara başladı.

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