Van’da Keşif Uçağı Düştü

Daha sonra Van’a giden İçişleri Bakanı Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada “Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize, böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir denildi. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’la kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi de uçağın düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine sabaha karşı 03.00 sıralarında ulaştı. Enkazın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalara başladı.

