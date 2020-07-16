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Van'da keşif uçağı düştü: 7 can kaybı

16.07.2020 08:22 | Son Güncelleme

Van'da Emniyet'e bağlı bir keşif uçağı Artos Dağı'na çarparak düştü.

Kazada ikisi pilot, yedi emniyet mensubunun hayatını kaybettiği açıklandı.Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait kayıtlı bir insanlı keşif uçağının dün akşam Artos Dağı'na çarparak düştüğü bildirildi. Kazayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakta bulunan 7 emniyet personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza haberinin ardından Van'a giden Bakan Soylu'nun verdiği bilgilere göre uçak, Hakkari ve Van illeri çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34'te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu uçak saat 22.45 sıralarında ise radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine de polis, jandarma ve kurtarma ekipleri Van Gölü kıyısına yönlendirildi, ayrıca havadan da arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda da uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı tespit edildi.

Soylu, kazayla ilgili yaptığı açıklama sonrası Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey, İl Jandarrma Komutanı Yüksel Yiğit ile birlikte sabah saatlerinde keşif uçağının krırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden emniyet mensuplarının cenazeleri de helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

DHA / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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