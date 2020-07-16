Van'da keşif uçağı düştü: 7 can kaybı

Kazada ikisi pilot, yedi emniyet mensubunun hayatını kaybettiği açıklandı.Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait kayıtlı bir insanlı keşif uçağının dün akşam Artos Dağı'na çarparak düştüğü bildirildi. Kazayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakta bulunan 7 emniyet personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza haberinin ardından Van'a giden Bakan Soylu'nun verdiği bilgilere göre uçak, Hakkari ve Van illeri çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34'te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu uçak saat 22.45 sıralarında ise radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine de polis, jandarma ve kurtarma ekipleri Van Gölü kıyısına yönlendirildi, ayrıca havadan da arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda da uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı tespit edildi.