Van'da kitap fuarına 3 günde 70 bin ziyaretçi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 3 günde 70 bine yakın kitapsever ziyaret etti. Fuara bu yıl 150 yayınevi ve 150 yazar katılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 3 gün önce açılışı yapılan kitap fuarına katılan yazarlar okurlarıyla buluşuyor. 16 Aralık'a kadar halka açık kalacak olan kitap fuarını, 3 günde 70 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Beledisi tarafından, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşınıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin gibi etkinlikler düzenleniyor.

FUARA 150 YAYINEVİ VE 150 YAZAR KATILIYOR

Kitap fuarının organizasyonluğunu üstlenen Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, geçen yıl 100 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı fuara, bu yıl 150 yazar ve 150 yayınevinin katıldığını belirterek, “Türkiye’nin bir çok yerinde kitap fuarları düzenliyoruz. Ayrıca ülkemizin ihracatına yön veren uluslararası arenada da bir çok fuar organize ediyoruz. Amacımız, her zaman için kitapları geniş kitlelerle buluşturmak. Yazarla okuyucuyu aynı atmosferde buluşturmayı hedef belirledik. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

ZENGİN KİTAP SEÇENEKLERİ MEMNUN EDİYOR

Fuara gelen Nermin Erol ise, fuar alanında özellikle çocuklara yönelik zengin kitap seçeneklerinin bulunmasının, kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayarak," Burada kırtasiyelerdeki fiyatının neredeyse yarısına kitapları temin edebiliyoruz. Sevdiğim, takip ettiğim bir çok yazarın kitaplarını imzalatıp alabiliyoruz. Çok zengin ve geniş bir kitap içeriği var" diye konuştu.

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