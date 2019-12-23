Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 10 günde, 322 bin kitapsever ziyaret etti. Fuara bu yıl 300 yayınevi ve 270 şair ile yazar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 13 Aralıkta açılışı yapılan ve 23 Aralık'a kadar halka açık olan kitap fuarını, 10 günde 322 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Belediyesi'nce, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşındı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günleri gibi etkinlikler düzenlenirken; fuara 300 yayınevi, 270 yazar ve şair katıldı.

REKOR KATILIM

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Van Kitap Fuarına, bu yıl 322 bin kitapseverin katılarak yeni bir rekora imza atıldığını söyledi. Vali Bilmez,“Hem Van, hem de çevre illerden gelen kitapseverlerin katılımıyla bu yıl oldukça kalabalık ve keyifli bir kitap fuarı gerçekleştirdik. Geçen yıllara göre de ziyaretçi sayımızı artırarak bu yıl 322 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu sayı bizi gerçekten mutlu etti.Yayınevleri yazarlar da yoğunluktan çok memnun ve bize çok olumlu mesajlar verdiler. Ben bu sayının her gecen yıl artacağını ve fuarımızın büyüyeceğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen tüm birimlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu birinci kitap fuarını 150 bin, ikincisini ise yaklaşık 250 bin kitapsever ziyaret etmişti.

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