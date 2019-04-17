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Van'da kız öğrenciler, cinsiyetçi spor algısını kırmak için sahaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) kız öğrenciler, futbol turnuvası öncesi ellerinde pankartlarla sahaya çıkıp maç yaptı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) kız öğrenciler, futbol turnuvası öncesi ellerinde pankartlarla sahaya çıkıp maç yaptı. Yaklaşık yarım saat sahada kalan kızlar, amaçlarının cinsiyetçi spor algısını kırmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin maçını, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Vanspor'un eski Tekhik Direktörü Feyyaz Uçar da izledi. YYÜ Edebiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği tarafından kampüs yerleşkesindeki Atletizm Sahası'nda bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi. Erkek öğrenciler maç için hazırlıklarını yaparken, YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu, cinsiyetçi spor algısını kırmak için farkındalık etkinliği yaptı. Kız öğrenciler ellerindeki, 'Birlikte değişen, birlikte dönüşen kadınlarız. Geliyoruz', 'Yeşil sahalarda kadının adı var', 'Kadınlar her yerde', 'Sahanın sultanları', 'Yaşamın her alanında vardık ve var olacağız' pankartlarıyla sahaya yürüdü. Sahaya giren grup, kendi aralarında yarım saat futbol oynadı. Kız öğrencilerin maçını, tribündeki erkek öğrenciler ilgiyle izledi. Maçın ardından kızlar, ellerindeki mor balonları gökyüzüne saldı. YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Kübra Demir amaçlarının cinsiyetçi spor algısını kırmak olduğunu söyledi. Demir, "Tamam yeşil sahalarda kadınlar var ama onlar çok arka planda. Futbol denince akla sadece erkekler geliyor. Ve biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Evet yeşil sahada kadının adı var diyerek bu alanlardayız. Bu tek seferlik olmayacak, devamını getireceğiz. Kadınlar da erkekler gibi yeşil sahalarda daha çok anılana kadar biz bu çabamızı devam ettireceğiz" dedi. Yaklaşık 8 yıldır kadın liginde futbol oynayan YYÜ BESYO öğrencisi Rümeysa Gök ise, sahalarda kadın farkındalığını artırmak için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Gök, "Arkadaşlarla görüştük ve bugün oynayacağımız maç için bir hafta antrenman yaptık. Amacımız belli, yeşil sahalarda kadınların adını duyurmak istiyoruz" diye konuştu. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, kız öğrencilerin böyle güzel bir mesaj vermek için sahaya inmelerini desteklediklerini belirterek, "Edebiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği tarafından bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi. Bugün de final maçına geldik. Maç öncesi kadınların da futbolda var olduğunu kanıtlamak adına yarım saatlik bir futbol müsabakası yaptılar. Bu bizi oldukça memnun etti. Futbolun sadece erkeklere has bir şey olmadığını vurgulamak istediler. Biz de kendilerine destek verdik" dedi. Öğrencilerin maçını izleyen eski milli futbolcu Feyyaz Uçar da, aralarında çok yetenekli ve başarılı oyuncuların olduğunu söyledi. Uçar, "Kadınlarımız her yerde olmalı. Sporda, ekonomide, sanatta da her yerde daha fazla yer almalılar. Bu açıdan çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da faaliyetlerine devam ederler ve sporu hiçbir zaman bırakmazlar" ifadelerini kullandı.

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