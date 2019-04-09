Van'da kontrolsüz göçle mücadele toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kontrolsüz göçe ilişkin, "Bölgede uzun bir sınırımız var. Coğrafi koşulları da zor. Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda gerek sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içinde yoğun bir çaba sarf ediyor" dedi.

Van'da, Çataklı'nın başkanlığında, kontrolsüz göçle mücadele toplantısı yapıldı.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Çataklı, doğu sınırında düzensiz göçle mücadelede alınan tedbirler sonucunda gelinen noktayı değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantıda, konuyla merkezden önceledikleri konuları da paylaştıklarını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Bölgede uzun bir sınırımız var. Coğrafi koşulları da zor. Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda gerek sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içinde yoğun bir çaba sarf ediyor. Zaman zaman Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da bölgeye gelerek Van'da, Ağrı'da, Erzurum'da, Iğdır'da bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli direktifleri veriyor. Daha önce verilen direktifler ve alınan kararlar, uygulamaya konulan tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Valilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, talep ve değerlendirmelerini alarak durumu gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun gayretle çalışıyorlar. Zor bir konu ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz."

Toplantıya, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, illerin jandarma komutanları, emniyet müdürleri, hudut birliklerinin komutanları, Göç İdaresi müdürleri katıldı.

