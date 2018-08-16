Van'da koyun taşıyan kamyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde koyun taşıyan kamyonun kasasında, kalaslar arasına zulalanmış 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Ekipler, Van'dan İstansbul yönüne giden ve koyun taşıyan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda narkrotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramalarda, kasadaki kalaslar içerisinde zulalanmış 200 paket halinde toplam 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl 01 Ocak- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan kontrol ve operasyonlarda ise toplam 4 ton eroin ele geçirildiği bildirildi.
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