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Van’da kumar oynayanlara 176 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince 11-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar oynayan 550 kişiye 176 bin TL idari para cezası uygulandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 11-28 Kasım tarihleri arasında denetim yapıldığı belirtildi.

Van’da polis ekiplerince 11-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar oynayan 550 kişiye 176 bin TL idari para cezası uygulandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 11-28 Kasım tarihleri arasında denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynattığı tespit edilen 8 farklı umuma açık istirahat ve eğlence yeri 16 defa denetlenmiş, kumar oyunu oynayan 550 kişiye Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesine göre 176 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynatan 67 kişiye adli işlem yapılmış, 3 bin 900 TL paraya el konularak kamuya aktarılmış, 16 adet tombala makinesine el konulmuştur. Adli işlem yapılan 67 şüpheliden 53’ü adli kontrol şartıyla serbest, 14’ü ise tutuklanmıştır” denildi.
Açıklamada 1 Ocak-28 Kasım tarihleri arasında 198 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin denetlendiği belirtilerek, “Tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynattığı tespit edilen 8 umuma açık istirahat ve eğlence yerine 83 adli işlem yapılmış, 21 bin 800 TL paraya el konularak kamuya aktarılmış. Kumar oyunu oynayan 2 bin 774 kişiye Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesine göre 887 bin 680 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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