Van'da 'kumar ve tombala' uygulaması

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri tarafından, 'kumar ve tombala' uygulaması yapıldı. Uygulamlarda, 763 kişinin kimliği sorgulanırken, umuma açık eğlence yerlerinde tombala oynatan 6 kişiye adli işlem, tombala oynayan 55 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre toplam 17 bin 600 lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'kumar ve tombala' uygulaması yaptı. Uygulamalarda, umuma açık 71 istirahat ve eğlence yeri denetlenip, 763 kişinin kimlikleri sorgulandı. Umuma açık eğlence yerlerinde tombala oynatan 6 kişiye adli işlem, tombala oynayan 55 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre toplam 17 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Uygulamalarda 2 tombala makinesi ve 345 lira paraya da el konuldu.

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