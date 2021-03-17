HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor

Van’da kural ihlalleri son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor

17.03.2021 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) son teknoloji kameralardan tespit edilen maskesiz vatandaşlara bölgeye gönderilen polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.Türkiye’de vaka oranına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van’da, son açıklanan verilerde vaka artışı görülürken, tedbirler de artırıldı.

Van’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) son teknoloji kameralardan tespit edilen maskesiz vatandaşlara bölgeye gönderilen polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Türkiye’de vaka oranına göre düşük riskli iller arasında yer alan Van’da, son açıklanan verilerde vaka artışı görülürken, tedbirler de artırıldı. Bu çerçevede polis ekipleri, kentin en işlek caddelerinde devriye gezerken, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde “Dinamik Denetim Modeline” geçildi. Bu kapsamda Van İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemini (KGYS) etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya başladı. KGYS ile kural ihlali yapan vatandaşlar son teknoloji kamera sistemleriyle tespit edilerek, sahada görevli ekiplerce gerekli uyarılar ve idari işlemler uygulanıyor.

KGYS kameralarıyla dinamik denetim yapılıyor
Van İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü idaresinde faaliyet gösteren haber merkezinden il ve ilçe merkezleri görüntüleniyor. Haber merkezi ekipleri, kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesinde maske takmayan vatandaşları tespit etti. Yapılan tespitin ardından bölgeye en yakın polis ekipleri yönlendirildi. Yönlendirilen ekipler çok kısa sürede bölgeye ulaşarak, bankta oturan maskesiz vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunarak para cezası uyguladı.

“Son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor”
İHA muhabirine konuşan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünden görevli Komiser Yardımcısı Kağan Kabakcı, İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde geçilen Dinamik Denetim Modelini başarıyla uyguladıklarını belirtti. Kural ihlali yapan vatandaşların anında tespit edildiğini ifade eden Komiser Yardımcısı Kabakcı, “Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemini verimli bir şekilde kullanmaktayız. Kural ihlali yapan vatandaşlarımız son teknoloji kamera sistemiyle tespit ediliyor. Tespit edilen şahıslar için ekipler yönlendirilerek uyarılar ve cezai işlemler uygulanıyor” dedi.

“Maskesizler kameradan tespit edildi”
Kameradan maske takmadıkları tespit edilen vatandaşların ekiplere bildirildiğini dile getiren Kabakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün durağın arasında bankta oturan maskesiz şekilde kameralardan tespit edildi. Daha sonra bölgede bulunan en yakın ekiplerine bildirildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler vatandaşa gerekli uyarıları yaptı ve cezai işlem uyguladı. Çalışmalarımız bu şekilde tüm gün devam etmektedir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Kritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildiKritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje ile ilgili flaş uyarı

'Pavyon gibi' benzetmesi yapılmıştı! Tartışılan proje için flaş uyarı

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir? Prof. Dr. Hakan Ertin neden öldü?

Prof. Dr. Hakan Ertin kimdir ve neden öldü?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler saat 17.00'ye çevrildi

Koronavirüs risk haritasındaki 'mavi' şehir Uşak'ta alarm: Vakalar artıyor

Herkes orayı konuşmuştu: 'Mavi' şehirde alarm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.