Van'da kurulacak Tekstilkent'e yatırımcılardan yoğun talep

MESUT VAROL/NECAT HAZAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Van'da kurulması planlanan 40 fabrika için 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluğun yüzde 100'e ulaşması üzerine ikinci etap için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 100 hektarlık alanda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu. İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi. 16 milyon liralık yatırımla 15 bin kişiye iş imkanının sağlanacağı proje, kentte büyük heyecan yarattı.

- "Kadın istihdamı açısından da önemli bir proje" DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin genç nüfus potansiyelini ekonomik ve sosyal hayata entegre edebilmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kentte 2017'de hayata geçirilen Tekstilkent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve tekstil sektörünün genç nüfus için çok önemli bir istihdam kapısı haline geldiğini belirten Güray, "Daha önce iş imkanı olmadığı için bölge dışına göç etmek zorunda kalan gençlerimiz, şimdi devletimizin yatırım altyapısını iyileştirmesi ve yeni istihdam alanları oluşturmasıyla tersine göçe başladı. Bu durum bizim için çok önemli bir sonuç. İstihdam edilen 3 bin gencin yaklaşık yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamı açısından da önemli bir proje. Burada üretilen ürünlerin önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine ve dünyanın birçok yerine ihraç ediyor." diye konuştu. - "4 firmayla ön anlaşma yaptık" Yatırımcılardan gelen yoğun talepten dolayı Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ni başlattıklarını dile getiren Güray, gelecek günlerde yatırımcılara yer tahsisine başlayacaklarını ifade etti.