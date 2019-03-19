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Van'da lapa lapa kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

VAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.  Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da lapa lapa kar yağışı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van kent merkezinde, öğle saatlerine doğru aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim biriminin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Van'da lapa lapa kar yağışıVan'da lapa lapa kar yağışıVan'da lapa lapa kar yağışıVan'da lapa lapa kar yağışı

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