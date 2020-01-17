HABER
  4. Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu

Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Gezintiye çıktıkları kamyonetin dere yatağındaki menfeze çarpması sonucu 3 lise öğrencisi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde karne alan 3 lise öğrencisi, gezintiye çıktıkları kamyonetin menfeze çarpması sonucu yaralandı.

Dilimli Mahallesi'nde lise öğrencisi Harun K, iki okul arkadaşıyla karnelerini aldıktan sonra babasına ait 34 BGV 027 plakalı kamyonetle gezintiye çıktı.

Harun K'nin kullandığı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak dere yatağındaki menfeze çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri, yaralı öğrencileri araçtan çıkardı.

Ambulanslarla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan öğrencilerden ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede öğrencilere ait karne, takdir ve teşekkür belgeleri buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Sivas’ta yolda mahsur kalan teknik ekip, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldıSivas’ta yolda mahsur kalan teknik ekip, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Mudanya Belediyesi’nden şiddete toplu sözleşme kalkanıMudanya Belediyesi’nden şiddete toplu sözleşme kalkanı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyonet karne öğrenci trafik kazası Van

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

İstanbullular için kuş uyarısı!

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.