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Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi ile Muradiye ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi ile Muradiye ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nin Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motoruna giren kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Caddeden geçen vatandaşlar, motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi daha sonra Belediye Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.
3 KEÇİ DE KURTARILDI
Öte yandan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Görecek Mahallesi'nde 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldıVan'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

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