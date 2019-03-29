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Van'da mart sonunda karla mücadele sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

VAN'da kar nedeniyle kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.

Van'da mart sonunda karla mücadele sürüyor

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'da kar nedeniyle kapanan İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 2 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.
Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu İran sınırındaki ilçeye bağlı Koçdağı ve Erenler mahalle yolları ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.

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Van'da mart sonunda karla mücadele sürüyorVan'da mart sonunda karla mücadele sürüyorVan'da mart sonunda karla mücadele sürüyorVan'da mart sonunda karla mücadele sürüyor

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