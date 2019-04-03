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Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

VAN'da, 'Mavi Balina' oyunu oynayan Sevda E.

Gülay KUYUCU/ VAN,(DHA)- VAN'da, 'Mavi Balina' oyunu oynayan Sevda E. (14), arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gittiği tepeden atlayarak, intihar etti.
Olay, 2 Nisan günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki 5 kız arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Akköprü Tepesi'ne çıktı. Ancak kısa süre sonra arkadaşlarının gözü önünde tepeden atlayarak, intihar etti. Çocukların haber vermesi üzerine aileler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, arkadaşlarının intiharına tanık olan 5 kız çocuğunu Çocuk İzleme Merkezi'ne götürdü. Kızların burada ifadeleri alındı.
MAVİ BALİNA NEDEN OLMUŞ
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdrüğü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevda E.'nin intiharının 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Çohaz, açıklamasında savcılık tarafından olaya tanık olan 5 kız çocuğundan 3'ünün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kabul Birimi'ne gönderildiğini kaydederek, "3 kız çocuğunun, ilk kabul birimine kabulleri yapılmıştır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirilme ile uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının, emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir" dedi.
AİLELERİ UYARI
Çohaz, ailelere de "Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.
Sevda E., bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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