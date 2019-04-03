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Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Van Valiliği, Sevda E.'nin ihtiharı ile ilgili açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliği, Sevda E.'nin ihtiharı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 14 yaşındaki kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyun olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"02.04.2019 günü ilimiz Akköprü Mahallesi'nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk atlayarak, intihar eylemini gerçekleştirmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla zaman geçirmeksizin, derhal polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyun olduğu anlaşılmıştır. Tahkikati derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumunu engellemişlerdir. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanılarak, çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirilmiştir. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri ile iletişime geçmeleri önemli rol oynamaktadır."

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