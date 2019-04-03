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Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

'HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN' Van'da yaşamına son veren Sevda E.'nin ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk E., ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi (3)

'HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN'
Van'da yaşamına son veren Sevda E.'nin ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk E., ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Haluk E., "Acımı belki ifade edemem ama herkesin çocuğuna sahip çıkmasını istiyorum. Okul yönetimleri öğrencilerine sahip çıksın. Evde herhangi bir telefonu yoktu. Evde internet yoktu. Televizyon ve annemin tuşlu telefonundan başka bir şey yok. Tuşlu telefonda ne oynayabilir ki? Sevda bize hiçbir şey fark ettirmedi. Keşke bir şeyler fark etseydik. Çocuk intihar ettikten sonra kolunda dövmeler olduğunu falan söylediler. Bizim acımız çok büyük, dilerim ki başka aileler yanmasın" dedi.

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