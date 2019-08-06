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Van'da, mide ve yemek borusu kanseri uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bölgede yaygın görülen mide ve yemek borusu kanseri riskine dikkat çekerek, Van Gölü Havzasına baktığımızda, yemeklere aşırı tuz ilave edilmesi söz konusudur. Bu da mide kanseri için bir risk faktörü dedi.
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bölgede yaygın olarak görülen mide ve yemek borusu kanserleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Çelik, tandır dumanı ve aşırı tuz tüketiminin mide ve yemek borusu kanseri için bir risk oluşturduğunu belirterek, Dünya genelinde daha çok akciğer, prostat ve meme kanseri ilk sıralardayken, bu bölgede yapılan bilimsel çalışmalarda yemek borusu ve mide kanseri vakalarının çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Dünya geneline bakıldığı zaman, yemek borusu kanseri erkeklerde daha fazla görülmektedir. Ancak Van Gölü Havzasında durum tam tersidir. Maalesef kadınlarda yemek borusu kanseri, erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. Bu durumun, kadınların tandır dumanına maruz kalması ve aşırı tuzlanmış, salamura dediğimiz yiyecekleri tüketmelerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Van Gölü Havzasına baktığımızda, yemeklere aşırı tuz ilave edilmesi söz konusudur. Bu hastalığın erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülmesinin sebebinin tandır dumanı olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.
Hastane bünyesinde hizmet veren Onkoloji bölümünde, yılda 100 ile 200 arası yeni tanı kanser vakası tespit edildiğini ifade eden Dr. Çelik, konuşmasına şöyle devam etti
Hastanemizde endoskopi ünitemiz mevcuttur. Gastroenteroloji uzmanlarımız tarafından endoskopi, kolonoskopi ve ERCP yapılabilmektedir. Hastalarımıza endoskopiyle tanı koyuyoruz. Daha sonra patologlar tarafından en geç 10 gün içinde patolojik tanısı söyleniyor. Tanı konulduktan sonra evreleme için radyoloji, tomografi ve MR gerekmektedir. Bunlar da merkezimizde rahatlıkla yapılıyor. Evreleme yapıldıktan sonra tedavi aşamasına geçiliyor. Bu aşamada onkoloji çok önemlidir.

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