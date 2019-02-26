Van'da minibüste 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde bir minibüste narkotip köpeği 'İmla' ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Van-Başkale karayolu üzerindeki Bebleşin jandarma kontrol noktasında önlem aldı. Durdurulan minibüste narkotik köpeği 'İmla' ile arama yapıldı. Aramalarda, İmla'nın tepki verdiği bölüme yapılan gizli bölmede 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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