Van'da minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünde 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.A. yönetimindeki 30 AB 530 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği "Oscar"nın da kullanıldığı aramada minibüsün tavanına gizlenmiş 80 pakette 40 kilo 325 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

