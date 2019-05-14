Van'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 775 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan araçla kente fişek getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Diyarbakır'dan Van'a seyir halindeki bir aracı Bitlis'te takibe aldı.

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Erdem Sokak'ta şüpheli M.K'nin evine koli indirildiğini gören ekipler operasyon düzenledi.

Ekiplerin, araç ve evde yaptığı aramada 18 bin 775 fişek ele geçirildi.

Diyarbakır'da av bayi işletmeciliği yapan A.A. ile R.İ, H.T. ve M.K. gözaltına alındı.

