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Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki gencin rehin aldığı annesi ile 3 kardeşi, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.Olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’ndeki Ahmed-i Hani Lisesi önündeki iki katlı bir evde meydana geldi.

Van’ın Tuşba ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki gencin rehin aldığı annesi ile 3 kardeşi, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.
Olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’ndeki Ahmed-i Hani Lisesi önündeki iki katlı bir evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki B. A. isimli genç, cinnet getirerek eline aldığı tüple annesi ve 3 kardeşini rehin aldı. Korku içinde evin bir odasına sığınarak kapıyı üzerlerine kilitleyen anne ile 3 çocuğu, camı açarak çevredekilerden yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, güvenlik güçlerinin de yardımıyla anne ile 3 çocuğu uzattıkları merdiven yardımıyla evden almayı başardı. Daha sora polis ekipleri, evde tek kalan 17 yaşındaki genci ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda genç ikna edildi.

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu
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