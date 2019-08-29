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Van'da okul öncesi kırtasiye denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

VAN'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri satan işletmelerin denetimleri artırıldı.

Van'da okul öncesi kırtasiye denetimi

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri satan işletmelerin denetimleri artırıldı.
Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı'na bağı Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte kırtasiye ürünleri için denetimlerini sıklaştırdı. İl Müdürü Murat Keremoğlu ile Denetmen Ali Deniz, okul alışverişi yapacak olan ailelere ve öğrencilere uyarılarda bulundu. Deniz, özellikle okulların açılmasına yakın Ağustos ve Eylül aylarında kırtasiye denetimlerini arttırdıklarını belirterek şöyle konuştu: "Okul alışverişi yapacak velileri üreticisi belli olmayan, merdiven altı diye tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyarıyoruz. Kırtasiye ürünü seçerken üreticisi, ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Okul çantalarında markası ve modeli belli olmayan üretici, ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünleri tercih etmemelidirler. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde özellikle boya kalemlerinde CE işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi gerekmektedir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekmektedir. Beslenme çantaları çok önemli. Sağlıklı gıdaları sağlıksız beslenme çantalarına koyduğunuzda hiçbir anlam ifade etmez. Bu yüzden beslenme çantaları da özenle seçilmesi gerekir."
Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu ise sınır kenti olan Van'da özellikle kaçak girişlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Üzerlerinde herhangi bir bilgi ibaresi bulunmayan yani üretici, ithalatçı adresi olmayan ürünleri sakın almasınlar. Bunlar muhtemelen şüpheli üründür. Bakanlığımızın belirlediği standardın dışında ürünlerdir. Gerekirse bunların sorgulamalarını yapabilirler. Bakanlığımızın sitesine girip güvensiz ürünlere kendileri bakabilirler" diye konuştu.
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Van'da okul öncesi kırtasiye denetimiVan'da okul öncesi kırtasiye denetimiVan'da okul öncesi kırtasiye denetimiVan'da okul öncesi kırtasiye denetimi

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