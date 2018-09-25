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Van'da okullarda "drone" destekli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürmeleri için okul çevrelerinde "drone" destekli önlem aldı

Van'da okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için polis ekipleri "drone" destekli önlem aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini artırdı.

Öğrencilerin her türlü suç ve şiddet ile madde bağımlılığı başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uygulamalarını "drone" destekli sürdürüyor.

Okul çevrelerindeki internet kafe, elektronik oyun salonları ve kahvehaneler başta olmak üzere umuma açık yerler ile park ve bahçelerde denetimlerde bulunan ekipler, okulla ilişkisi olmayan kişileri de çevreden uzaklaştırıyor.

Okulun giriş ve çıkış saatlerinde, okul önü, çevresi ve güzergahında, genel asayiş ve trafik önlemlerinin yanı sıra ''Narkotim'' ekipleri de etkin görev alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
drone Narkotik timler Okul önlerindeki güvenlik Van

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