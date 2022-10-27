Van’da okuma yazma kurslarına yoğun ilgi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süphan Gençlik Merkezinde açılan okuma yazma kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri, hayatın her alanında vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için birçok kurs ve etkinlikle çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere sunulan birçok proje ve faaliyetlere katılımları için çocuklarıyla birlikte gençlik merkezine gelen vatandaşlar, Süphan Gençlik Merkezi tarafından kısa süre önce açılan okuma yazma kurslarına katılarak okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Okuma seferberliği ile birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten gençlik merkezleri tarafından bugüne kadar 3 gençlik merkezinden toplamda 321 kişi okuma yazma öğrenerek yaşamını yeniden şekillendirdi.

Açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, dinimizin ilk emrinin "Oku" olduğunu ve müdürlük olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Müdürlüğümüze bağlı 9 gençlik merkezimizde birçok proje ve birçok farklı branşta kurs veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise okuma yazma kursu. Özellikle bayanlarımızın okumayı öğrenip yazabilmelerini çok istiyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.



