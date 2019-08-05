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Van'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Van'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Erciş İlçesi Müftüoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Fuat Güngör yönetimindeki 65 DD 119 plakalı otomobil, Aydın Sevk yönetimindeki 65 DE 862 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüsteki Aydın Yolcu, Medine, Miraç ve Gökmen Aydın ile otomobil sürücüsü Fuat Güngör ve eşi Alime Güngör, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralıVan'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralıVan'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralıVan'da, otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

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