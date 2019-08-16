HABER

Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatuniye Mahallesi'nde şüphe üzerine K.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Oskar"ın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajındaki 3 çuvalda 220 paket halinde 111 kilo 820 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan K.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndüİstanbul'da sabah şoku! Gören şaşkına döndü
Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyorBir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor
Kraliçe inciri üreticinin yüzünü güldürdüKraliçe inciri üreticinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin otomobil uyuşturucu Van

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

Resmi Gazete yayımlandı! İşte görevden alınan ve atama yapılan isimler...

Atama kararları Resmi Gazete!

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

İyilik yapmak isterken hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.