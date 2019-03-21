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Van'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

VAN'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila'  ile yapılan aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi.

Van'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -VAN'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde kontroller yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, jantların içerisine gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Van'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildiVan'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildiVan'da otomobilin jantlarında 6 kilo eroin ele geçirildi

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