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Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş- Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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