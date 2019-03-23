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Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sıra ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü’ne düşen bir kişi hayatını kaybetti.Gevaş ilçesinde bağlı Altınsaç Mahallesi’nde paraşütle uçuş yapan 42 yaşındaki Ercan İşbiyar, uçuş esnasında ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü’ne düştü.

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

Van’ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sıra ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü’ne düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Gevaş ilçesinde bağlı Altınsaç Mahallesi’nde paraşütle uçuş yapan 42 yaşındaki Ercan İşbiyar, uçuş esnasında ters rüzgar neticesinde iplerin dolanması sonucu Van Gölü’ne düştü. Arkadaşlarının jandarmaya ve bölgedeki balıkçılara haber vermesi üzerinde bölgeye ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu İşbiyar, su içerisinde bulunarak sahilde bekletilen ambulansa götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen İşbiyar hayatını kaybetti.

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

Van’da paraşüt kazası: 1 ölü

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