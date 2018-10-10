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Van'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki araçta yaptığı aramada, 51 kilo 420 gram eroin ele geçirdi.

Van'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki araçta yaptığı aramada, 51 kilo 420 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kavurma Mahallesi'ndeki site önündeki araçta uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aracın etrafında gerekli güvenlik önlemlerı aldıkta sonra arama yaptı. Narkotik dedektör köpek 'Zeyna' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmında zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili O.H ve H.İ gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildiVan'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildiVan'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildiVan'da park halindeki araçta 51 kilo eroin ele geçirildi

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