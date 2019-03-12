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Van'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halindeki kamyonette, eroin olduğu ihbarı üzerine, harekete geçti. Narkotik köpeği 'ALFA'nın da yer aldığı operasyonda, yapılan aramada kamyonetin bagajında 2 çuval içerisinde 100 paket halinde 51 kilo 350 gram eroin ile geçirildi. Olayla ilgili Ş.C ve A.Ö isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltıVan'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltıVan'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltıVan'da park halindeki kamyonette 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

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