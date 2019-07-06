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Van'da park halindeki minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile park halindeki minibüste yapılan aramada, 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN, (DHA) - VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile park halindeki minibüste yapılan aramada, 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2'nci Sokak'ta park halindeki minibüste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 65 plakalı minibüste narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramada, aracın iç yan, arka bagaj kapağı, şoför kapısı döşemeleri, aracın ön göğüs ve torpidosunun içine zulalanmış halde 100 paket toplam 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucunun kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra H.A., M.A., ve N.C.'yi gözaltına aldı.

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