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Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin sahibi Z.D. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine park halindeki otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın bagaj bölümünde 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sahibi Z.D. gözaltına alındı.

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Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçtiVan'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçtiVan'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçtiVan'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti

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