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Van'da "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Van'da "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevliler, S.U'nun Hafiziye Mahallesi'nde tehlikeli köpek ırkı beslediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

S.U'nun söz konusu mahalledeki evine giden görevliler, pitbull cinsi bir köpek ile 2 yavrusuna el koydu.

Görevlilerce, S.U'ya tehlikeli köpek beslediği gerekçesiyle 23 bin 406 lira da ceza kesildi.

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