Van'da PKK adına para toplayan 2 kişi tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN'da, terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı terör işbirlikçilerinin sözde 'vergilendirme' adı altında terör örgütü PKK'ya para topladığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü adına para topladığı iddia edilen A.O., E.B., F.M., N.A. ve E.G., terör örgütüne götürmek üzere esnaftan topladıkları 50 bin 845 lira ile yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve E.G. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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