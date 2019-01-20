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Van'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.  Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Van'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 11 ayrı adrese, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 10 cep telefonu, 8 sim kartı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

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Van'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

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