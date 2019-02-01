HABER

Van'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

VAN, (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 55 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 7 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Otomobil seyir halindeyken alev alev yandıOtomobil seyir halindeyken alev alev yandı
Uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca yakalandıUyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.