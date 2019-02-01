Van'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

VAN, (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 55 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 7 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum