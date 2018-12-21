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Van'da 'PKK propagandası'na 6 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

HDP VE DBP İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ile DBP İl Başkanı Ökkeş Kava'nın da gözaltına alındığı belirtildi.  Terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş düzenledikleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi arasında bulunan HDP'li Dede ile DBP'li Kava'nın emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü kaydedildi.

Van'da 'PKK propagandası'na 6 gözaltı (2)

HDP VE DBP İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ile DBP İl Başkanı Ökkeş Kava'nın da gözaltına alındığı belirtildi.
Terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş düzenledikleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi arasında bulunan HDP'li Dede ile DBP'li Kava'nın emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 'PKK propagandası'na 6 gözaltı (2)

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