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Van'da PKK sığınakları imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da PKK sığınakları imha edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar ve yaşam malzemeleri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesine bağlı Anaköy Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Emin Çağirci' adı verilen operasyonda, 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet 8'li kalem pil bloğu, 1 set üstü ocak, 2 parka, 10 battaniye, 10 yastık, 2 pantolon (örgüt kıyafeti), 20 metre elektrik kablosu, 5 ampul,1 iç çamaşırı, 1 siyah elektrik bandı, 6 kumanda pili, 1 kullanılmış tıraş bıçağı, 8 çeşitli ilaç (ağrı kesici ve antibiyotik), 2 kitap, 3 boş defter, 1 boş not defteri, 2 lüks gömleği (Tüpte aydınlatmak için), 3 ısıtıcı ampul, 3 sabun, 1 diş macunu, 5 kilogram nohut, 5 kilogram un, 10 tabak, 10 kilogram zeytin, 3 yemek tenceresi, 10 kaçık-çatal, 10 un eleği, 1traş fırçası, 3 çakmak, 1 gazlı ekmek pişirme sacı, 1 takım terör örgütü kıyafeti, 1 çaydanlık, 1 tencere, 8 hazır çorba, 2 sırt çantası olarak hazırlanmış çuval, 1 çaydanlık, 4 çay bardağı, 1 kilogram çay, yarım kutu küp şeker ve 1 kilogram bozulmuş peynir ele geçirildi. Malzemeler sığınaklarla birlikte imha edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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