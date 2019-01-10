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Van'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından; haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Saray ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 2 dijital fotoğraf makinesi,1 hafıza kartı,1 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 video kaseti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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