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Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

ERCİŞ(Van), (DHA)-VAN'ın Erciş İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Erciş Cumhuriyet.Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında önceki sabah operasyon düzenlendi. 11 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçlamalarıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı getirildi. 1 şüpheli ise serbest bırakldı.

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