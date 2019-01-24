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Van'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

VAN, (DHA) - VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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