Van'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

VAN, (DHA) - VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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