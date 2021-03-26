HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

26.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Mart 2021 tarihinde operasyon düzenlediği belirtildi.

Van’ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Mart 2021 tarihinde operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklamaTürkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında iddianame

Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Aileye, arkadaşa en güzel Berat Kandili mesajları

Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı uzunluğu nedir? Süveyş Kanalı ne zaman açıldı?

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durdu!

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin MSB'den açıklama

Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz

Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.