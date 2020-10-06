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Van’da PKK/KCK’nın basın ve kültür yapılanmasına yönelik operasyon; 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve Basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve Basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.

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