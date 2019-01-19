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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda şehir merkezinde yapılacak eylemlerde kullanmak üzere araziye gömülü 2 Kalaşnikof tüfek, 12 Kalaşnikof marka tüfek şarjörü, 270 Kalaşnikof mühimmatı, 100 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 1 el bombası,10 metre kablo, 3 el yapımı ses bombası, 1 el telsizi, 2 çift terörist kıyafeti, 1 büyük tüp, 1 küçük tüp, 4 örgütü simgeleyen bez parçası, 2 çift ayakkabı ve çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

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