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Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve amonyum nitrat ele geçirildi.

Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve amonyum nitrat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi Bölekli Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, 'Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren' adına operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında araziye gömülü
1 AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1150 BKC makineli tüfeği fişeği, 1 el dürbünü,1 gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

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