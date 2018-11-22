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Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın eylemde kullanacağı değerlendirilen, mutfak tüpüyle hazırlanmış ve çivilerlerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.

Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın eylemde kullanacağı değerlendirilen, mutfak tüpüyle hazırlanmış ve çivilerlerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Özalp ilçesine bağlı Aşağıayazca Mahallesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin Van-Özalp yolunda gerçekleştirmeyi planladıkları terör eyleminde kullanacağı değerlendirilen, el yapımı patlayıcının gömüldüğüne dair ihbar alınması üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye 'Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü mutfak tüpüyle hazırlanmış ve parça tesirini artırmak için çivilerle desteklenmiş 12 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, olay yerinde bulunan uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi

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